3 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Юлия Невская, , 15:36 — REGNUM На территории енисейской Сибири, от Таймыра до Тувы, расположено 111 действующих метеостанций, в России их больше тысячи. На каждой из них ежедневно в одно и тоже время десятилетие за десятилетием происходят замеры показателей. Из этих данных потом складывается прогноз погоды, штормовые предупреждения, инструкции для центров управления полётами и общемировые тенденции изменения климата. Мы побывали на аэрологической станции, которая находится буквально в самом центре тайги, в эвенкийском посёлке Ванавара, и поговорили с людьми, которые своими руками замеряют погоду.

Каждый день привычным движением мы открываем прогноз погоды, чтобы понять, как одеться, взять ли с собой зонт, долго ли греть машину в холодное время года. За этими цифрами на экране смартфона, как и за многими другими комфортными продуктами прогресса, где-то далеко позади по цепочке действий стоит обычный ручной человеческий труд, о котором мы даже не подозреваем. В самом сердце тайги, недалеко от географического центра России, в поселке Ванавара уже много лет работает маленькая аэрологическая станция.

Действующее здание аэрологического центра, внутри находится всё метеорологическое и аэрологическое компьютерное оборудование Юлия Невская © ИА REGNUM

«Мы не делаем прогнозы, только снимаем данные в режиме реального времени», — рассказывает Игорь Абрабен, начальник станции.

Игорь Абрабен, начальник аэрологической станции Юлия Невская © ИА REGNUM

«Все данные передаются гидрометцентру в Красноярске, там их обрабатывают, делают прогноз погоды».

Станция в Ванаваре организована в 1932 году. Сначала здесь проводили только метеорологические наблюдения, а в 1953 году добавились ещё и аэрологические. Разница этих двух направлений в том, что метеорологи исследуют приземный слой, а аэрологи — верхние слои атмосферы.

Ольга Шиленок, метеоролог, работает на станции 33 года. Конструкция рядом с ней называется вытяжные термометры, они измеряют глубину промерзания почвы Юлия Невская © ИА REGNUM

«Это старая станция «Гранит», которая работала с 53 по 95 год, сейчас она законсервирована», — показывает техник-метеоролог Ольга Шиленок на здание со сферой на крыше, расположенное чуть поодаль.

Старое здание аэрологической станции, оно использовалось с 1953 года по 1995 год, сейчас оно законсервировано Юлия Невская © ИА REGNUM

«Когда поставили автоматический вычислительный комплекс АВК-1М, под него специально построили новое здание, и сейчас все работы производятся отсюда».

Аэрологический автоматический комплекс на втором этаже здания станции. Весь второй этаж отдан от аэрологической оборудование, первый – под метеорологическое Юлия Невская © ИА REGNUM

Часть аэрологического вычислительного комплекса на втором этаже здания станции Юлия Невская © ИА REGNUM

Большая часть процессов теперь автоматизирована. Внутри нового здания расположено оборудование, обрабатывающее данные и с метеорологических, и с аэрологических приборов. Дальше сотрудники станции кодируют эти данные и отправляют так называемую «телеграмму» в Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Красноярске.

Зизевская Людмила Сергеевна, техник-метеоролог на рабочем месте, готовит данные для отправки в Красноярск. Ее стаж работы на метеостанции Ванавары – 40 лет Юлия Невская © ИА REGNUM

Рядом с новым зданием находится площадка метеорологических наблюдений.

Игорь Абрабен, начальник метеостанции. За его спиной автоматический метеорологический комплекс, основной рабочий объект для метеорологических наблюдений Юлия Невская © ИА REGNUM

«Данные снимаются каждые 2−3 часа, даже ночью», — рассказывает Игорь Абрабен. «Основа — автоматический метеорологический комплекс, который передает направление ветра, температуру и влажность воздуха, а также влажность почвенного настила. Всё это обрабатывается автоматически и передается на компьютер наблюдателю».

Метеорологическая площадка Юлия Невская © ИА REGNUM

Здесь же, на площадке, находятся дополнительные средства измерения, которые фиксируют ещё ряд параметров и страхуют автоматический комплекс на случай сбоев. Несмотря на то, что большая часть процессов автоматизирована, без человека в этом процессе всё равно не обойтись.

Прибор для измерения осадков вручную – на переднем плане, на заднем плане – часть автоматического комплекса с таким же назначением Юлия Невская © ИА REGNUM Прибор для измерения осадков, часть нового автоматического метеорологического комплекса Юлия Невская © ИА REGNUM

«У нас 13 человек в штате. 4 техника-аэролога, 6 техников-метеорологов, инженер, начальник и рабочие. У метеорологов смена по 12 часов, аэрологи работают 4 часа утром и 4 вечером. У станции нет праздников и выходных, мы всегда работаем», — говорит Игорь.

Татьяна Абрабен, техник-метеоролог на площадке для метеорологических исследований Юлия Невская © ИА REGNUM

«По всему миру у нас передают информацию в одно и тоже время. Каждые три часа мы подаем телеграмму в управление», — рассказывает метеоролог Татьяна Абрабен. «На старой станции я была аэрологом, потом ушла в декрет и после него вышла уже метеорологом. Сначала переживала, как я буду ночью работать, но быстро привыкла. Правда, на площадку ночью ходить всё равно жутко. У нас медведи иногда ходят. В прошлом году волки были. К нам одно время даже милиция приезжала и сопровождала на площадку. Страшно, на одном дыхании туда ходишь. Вдохнула — сходила, потом выдохнула».

Аэрологи работают с 5 до 9 часов утром и вечером.

Татьяна Германовна Шишова, аэролог, на своем рабочем месте на втором этаже станции. Она работает на станции уже 40 лет Юлия Невская © ИА REGNUM

«Радиозонды мы выпускаем очень строго по времени, в 6:30. Любое столкновение, камушек, птица опасны для самолета», — рассказывает Татьяна Шишова, аэролог с многолетним стажем. «У нас на смену два человека: один сидит за столом, включает станцию, а второй выпускает радиозонд. Газогенераторщик к моменту запуска надувает нам оболочку».

Татьяна Германовна Шишова с радиозондом в руках идет на площадку для запуска аэрологического оборудования Юлия Невская © ИА REGNUM

Радиозонды — это приборы для измерения показателей в верхних слоях атмосферы. Они прикрепляются к шарам или сферам, наполненным водородом или гелием, и поднимаются на высоту 30−35 км.

Место запуска аэрологического радиозонда Юлия Невская © ИА REGNUM Татьяна Германовна Шишова с радиозондом в руках идет на площадку для запуска аэрологического оборудования Юлия Невская © ИА REGNUM

Место запуска радиозондов Юлия Невская © ИА REGNUM

«Он измеряет наверху температуру, давление, влажность, направление ветра, скорость ветра. По этим аэрологическим данным специалисты в Красноярске рисуют синоптические карты и составляют прогнозы», — говорит Татьяна Германовна. «У меня опыт работы 40 лет. И я вижу, что если ветер западный и более 30м/сек, то идет циклон, будет значительное изменения погоды. А если ветер слабый с востока — всё будет без изменений».

Татьяна Германовна Шишова на месте запуска радиозондов Юлия Невская © ИА REGNUM

Некоторые сотрудники станции работают здесь более 30 лет. Они все отмечают, что климат меняется.

«Сейчас во всём мире перемены климата, до 20−21 годов у нас наблюдалось повышение среднемесячной температуры в зимний период времени, но зима прошлого года была аномально холодная, среднемесячная температура опускалась на 10−15 градусов ниже, чем за последний многолетний период наблюдения», — говорит Игорь Абрабен.

А аэролог Татьяна добавляет: «Да, климат меняется. Я здесь 40 лет живу, а что это для Земли? Но всё равно ощущаю изменения. Местные рассказывают, что очень много свели лесов. Свели леса — экология нарушается, речки мелеют. И получается, что ветра стали сильнее и влажность больше. Когда я только приехала, зимой влажность была 20−30%, и мороз переносился легче. А сейчас она 70%, такую погоду сложнее переносить даже при том, что зимняя температура стала в среднем выше».

Приборы для измерения промерзания почвы Юлия Невская © ИА REGNUM

Ольга Шиленок, метеоролог, работает на станции 33 года. Прибор для замера испарения с водной поверхности Юлия Невская © ИА REGNUM Прибор для замера испарения с водной поверхности Юлия Невская © ИА REGNUM

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды анализирует данные, которые им поступают со всех подотчетных территорий, и фиксирует тенденции в масштабе десятилетий. Регион енисейской Сибири, которым занимается это управление, особенно интересен и показателен тем, что находится в различных климатических поясах, территориально от протянулся от сухих азиатских степей Тувы до вечной мерзлоты в самой северной части Евразии, на полуострове Таймыр.

Иван Гордеев, начальник гидрометцентра Среднесибирского управления по гидрометеорологии Юлия Невская © ИА REGNUM

«Климатология, как бухгалтерия, — она любит цифры и счёт. Для анализа у нас уже пригодно почти 100 лет, в течении этого периода ведется регулярное наблюдение и сбор данных», — говорит Иван Гордеев начальник гидрометцентра Среднесибирского управления. «В XVIII веке у нас наблюдения отрывочные, только по летописям монастырей. В XIX веке, с декабристов, уже появились регулярные данные. Позже пришло понимание, что это всё государственная задача, поэтому повсеместно стали организовываться и оснащаться пункты наблюдения».

На территории енисейской Сибири фиксируется та же картина, которая наблюдается по всему миру: положительная аномалия среднегодовой температуры.

«В зимний период в Эвенкийском регионе погода мало изменяется, там зимы всегда холодные, хотя в целом по году теплеет. А вот лето теплеет на 0,4 градуса за 10 лет. Это не просто случайное колебание, это значимый тренд», — рассказывает Иван Гордеев.

Прибор для измерения солнечной радиации Юлия Невская © ИА REGNUM

Гелиограф, прибор для измерения траектории движения солнца Юлия Невская © ИА REGNUM Гелиограф, прибор для измерения траектории движения солнца Юлия Невская © ИА REGNUM

Самой теплеющей точкой России считается Таймыр.

«В среднем по всему региону положительная аномалия составляет 0,19 градуса, при этом на Таймыре она выше более чем в 6 раз. И у нас в стране, и в зарубежных изданиях заявляется, что Арктика теплеет быстрее всего. Тренд потепления на 1 градус за 10 лет — это действительно существенное изменение».