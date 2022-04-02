Магас, , 11:43 — REGNUM В Ингушетии привлекли к ответственности троих местных жителей, распространявших заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Суд George Hodan

Факты диксредитации российских военных были выявлены сотрудниками Центра «Э» и управления ФСБ, а также временной группировки МВД в Ингушетии, сообщили в пресс-службе полиции. В числе нарушителей две жительницы республики и один мужчина. Их уличили в распространении ложной информации о деятельности военнослужащих на Украине в мессенджере Telegram.

По данным фактам составлены материалы об АП. Нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

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