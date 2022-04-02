Краснодар, , 11:43 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары региона попали 139 пациентов, данные 2 апреля опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 апреля, сообщалось о 164 новых госпитализированных пациентах

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на Кубани подтвердили 462 случая заражения коронавирусом, это на 85 меньше, чем накануне.

«Среди заболевших 271 женщина и 191 мужчина, в том числе 23 ребенка. Самому младшему пациенту 2,5 месяца, а старшему — 91 год», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В начала пандемии на территории края было подтверждено 252 012 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 237 464 человека. Не удалось спасти 10 697 пациентов.

На 2 апреля в ковид-стационарах края остаются 1 467 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 57 пациентов, ещё двое на ЭКМО.