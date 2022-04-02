Томск, 2 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализировано ещё 39 заразившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 126 410. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 276 человек, в том числе 98 за сутки.

Жертвами коронавируса стали 795 местных жителей. За последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом.