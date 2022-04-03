Сантьяго, 3 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Группа неизвестных сожгла несколько грузовиков в чилийской провинции Араукания 1 апреля, сразу после того, как правительство решило не продлевать режим чрезвычайного происшествия, поддерживаемый в регионе более полугода. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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Семеро неизвестных остановили несколько грузовиков и заставили водителей выйти, после чего подожгли автомобили и скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия были оставлены баннеры с поддержкой требований индейцев мапуче.

Территориальный конфликт между коренным населением и чилийцами продолжается уже много десятилетий. Новое правительство во главе с президентом Габриэлем Боричем решило пойти навстречу протестующим, предоставить им права самоуправления, а также отменить введенное при предыдущем президенте чрезвычайное положение, однако данные меры привели лишь к эскалации насилия.