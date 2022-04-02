Барнаул, , 11:41 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 2 апреля 2022 года вакцинированы 1 395 903 человека (+1296 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Из общего числа привитых 56 509 жителей региона получили первую прививку (-579 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 238 207 (+1467 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 101187 ревакцинированных (+408 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты более тысячи человек