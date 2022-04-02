Тампа, США, 2 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nhl.com Никита Кучеров

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились Стивен Стэмкос (7-я минута), Брэйден Пойнт (11-я), оформивший в матче дубль Росс Колтон (27-я и 33-я) и Брэндон Хагель (60-я, в пустые ворота).

У «Чикаго» шайбы забросили Кэлвин де Хаан (13-я) и Алекс Дебринкэт (18-я, в большинстве).

Российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров отличился во встрече двумя результативными передачами, его коллега по клубу – российский голкипер Андрей Василевский – смог отразить 21 из 23 бросков по своим воротам. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 3 апреля дома сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Чикаго» днем позже также на домашнем льду встретится с командой «Аризона Койотс».