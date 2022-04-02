Екатеринбург, 2 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт расчистка улиц от снега, выпавшего 1−2 апреля. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Для усиления уборки на улицы выведены шнекороторные очистители. Глава города Алексей Орлов поручил применять их там, где возможно.

Всего 2 апреля на улицах работают примерно 400 рабочих и 177 единиц спецтехники. Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в городе начались сильные снегопады.