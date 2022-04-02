Донецк, 2 апреля 2022, 11:37 — REGNUM ВСУ обстреляли Докучаевск. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов.

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