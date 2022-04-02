Красноярск, , 11:36 — REGNUM В Красноярском крае подтверждено ещё 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 10 592 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 359 971. За прошедшие сутки выявлено 196 новых носителей. 73 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени в крае 346 069 человек, в том числе 185 за последние сутки.