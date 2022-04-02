Красноярск, 2 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае подтверждено ещё 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 10 592 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 359 971. За прошедшие сутки выявлено 196 новых носителей. 73 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени в крае 346 069 человек, в том числе 185 за последние сутки.