Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Студия Blue Box, занимающаяся разработкой игры Abandoned, вокруг которой ходит много слухов, опровергла информацию о том, что она закрыла проект. Об этом 2 апреля сообщает журнал PC Gamer.

На странице в соцсети разработчики заявили, что им просто пришлось повременить с раскрытием подробной информации об игре, а также отложить релиз её пролога. «Что касается последних слухов об отмене Abandoned, наш ответ заключается в том, что эти слухи ложны», — написала Blue Box, добавив, что сейчас пытается решить задачу по запуску Abandoned: Prologue в приложении Realtime Experience на PlayStation. Студия отметила, что изначально планировала выпустить пролог игры в первом квартале 2022 года, однако пришла к выводу, что не успевает завершить работу и что ей нужно больше времени.

Для справки: проект Abandoned наделал много шума в 2021 году из-за возникших вокруг него слухов и предположений. Многие геймеры уверены в том, что за этим проектом стоит известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима.

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