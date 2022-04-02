Нальчик, , 11:30 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии появилась целебная аллея — 30 деревьев павловнии войлочной высадили на набережной между улицами Осетинская и Кешокова. Акция была проведена 1 апреля в качестве подарка городу к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики. Её инициатором стал региональный оператор по вывозу ТКО ООО «Экологистика», пишет РИА КБР.

Цветущий кустарник Наталия Николаева © ИА REGNUM

Павловния войлочная зацветет уже на будущий год. Её цветы нежно сиреневого и белого цвета обладают ярким приятным запахом и привлекают пчел. Мёд из нектара цветков павловнии считается целебным. Есть и еще одно полезное свойство у этих экзотических деревьев — павловния выделяет в воздух полезные для легких вещества, укрепляющие общее здоровье.

Сообщается также, что свое имя дерево получило в честь дочери императора Павла Первого Анны Павловны. Высадка аллеи из этих экзотических саженцев стала частью проекта администрации города Нальчика «Сто добрых дел», согласно которому предстоит озеленить еще несколько участков в городе.