Нальчик, 2 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В столице Кабардино-Балкарии появилась целебная аллея — 30 деревьев павловнии войлочной высадили на набережной между улицами Осетинская и Кешокова. Акция была проведена 1 апреля в качестве подарка городу к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики. Её инициатором стал региональный оператор по вывозу ТКО ООО «Экологистика», пишет РИА КБР.

Наталия Николаева ИА REGNUM Цветущий кустарник

Павловния войлочная зацветет уже на будущий год. Её цветы нежно сиреневого и белого цвета обладают ярким приятным запахом и привлекают пчел. Мёд из нектара цветков павловнии считается целебным. Есть и еще одно полезное свойство у этих экзотических деревьев — павловния выделяет в воздух полезные для легких вещества, укрепляющие общее здоровье.

Сообщается также, что свое имя дерево получило в честь дочери императора Павла Первого Анны Павловны. Высадка аллеи из этих экзотических саженцев стала частью проекта администрации города Нальчика «Сто добрых дел», согласно которому предстоит озеленить еще несколько участков в городе.