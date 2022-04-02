Донецк, 2 апреля 2022, 11:29 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя.
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