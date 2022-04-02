Бразилиа, 2 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару 1 апреля принял присягу девяти новых министров, пришедших на место тех, кто отказался от своих должностей для участия в выборах. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Pixabay.com Бразилия

Болсонару поблагодарил уходящих министров за службу и заявил, что «принять подобное решение было непросто». Всего кабинет покинули девять министров. Рохерио Марино покинул министерство регионального развития, которое теперь возглавит Даниэль Феррейра. Министерство туризма возглавит Карлос Альберто де Брито, он сменит Гилсона Мачадо. Роланду Виейра Бенту сменит на посту министра по делам гражданства Жоау Рому.

Перестановки также произойдут в министерстве по делам женщин, семьи и прав человека, в министерстве труда и социального обеспечения, в министерствах сельского хозяйства и инфраструктуры. И, наконец, Флавиа Арруда покинет пост министра внутренних дел, её место займет Селио Фариа Жуниор.