Боровск, Калужская область, , 11:34 — REGNUM В Калужской области установлены границы памятника природы регионального значения «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря», сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства природных ресурсов и экологии региона.

Памятник природы «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Площадь особо охраняемой территории регионального значения «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря» составила два гектара особо охраняемой территория — часть монастырского комплекса, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения. Монастырь основан преподобным Пафнутием Боровским в 1444 году на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву. В середине XVII века был окружён каменными стенами и укреплениями, у которых были созданы три пруда, посажены сосны и разбит сад.

В настоящее время на данной территории сохранились аллеи сосен, между которыми высажен молодой яблоневый сад. На данной территории выявлено около 160 видов флоры и фауны: 97 сосудистых растений, 10 рыб, 47 птиц и 3 вида млекопитающих.

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