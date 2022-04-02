Боровск, Калужская область, 2 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Калужской области установлены границы памятника природы регионального значения «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря», сообщает 2 апреля корреспондентИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства природных ресурсов и экологии региона.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря»

Площадь особо охраняемой территории регионального значения «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря» составила два гектара особо охраняемой территория — часть монастырского комплекса, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения. Монастырь основан преподобнымПафнутием Боровским в 1444 году на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву. В середине XVII века был окружён каменными стенами и укреплениями, у которых были созданы три пруда, посажены сосны и разбит сад.

В настоящее время на данной территории сохранились аллеи сосен, между которыми высажен молодой яблоневый сад. На данной территории выявлено около 160 видов флоры и фауны: 97 сосудистых растений, 10 рыб, 47 птиц и 3 вида млекопитающих.