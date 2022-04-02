Москва, , 11:24 — REGNUM Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки снизилось на 4%. 2 апреля об этом сообщает оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 3754 госпитализированных пациентах с COVID-19. Снижение числа госпитализаций наблюдается в 45 регионах России, рост — в 35. В 5 субъектах ситуация осталась без изменений.

Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 составил 17 949. Этот показатель опустился ниже отметки в 18 тыс. случаев впервые с середины января 2022 года.

Выздоровели за истекшие сутки после COVID-19 44 547 человек. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 340 человек.

С конца февраля 2022 года в России наблюдается снижение суточной смертности от COVID-19. С 25 марта смертность держится ниже отметки в 400 летальных исходов за сутки.