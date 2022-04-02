Эдмонтон, Канада, , 11:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 6:5.

Основное время закончилось с ничейным счетом 5:5. В составе «Ойлерз» голы забили оформивший в мачте дубль Зак Хайман (2-я, 5-я минуты), Эвандер Кейн (11-я, в большинстве), Коннор Макдэвид (14-я) и Дарнелл Нерс (38-я). У «блюзменов» шайбами отличились также отметившийся дублем российский форвард Павел Бучневич (5-я и 43-я), Роберт Томас (22-я), Брэйден Шенн (36-я) и российский нападающий Иван Барбашев (49-я), также отличившийся результативным пасом.

Победу хозяевам в овертайме принес гол Коннора Макдэвида (62-я), таким образом, оформивший дубль.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 4 апреля на выезде сыграет с клубом «Анахайм Дакс», а «Сент-Луис» днем ранее также в гостях встретится с командой «Калгари Флэймз».