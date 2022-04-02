Абакан, 2 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На территории Хакасии выявлено 148 несанкционированных свалок отходов на площади более 340 га. Из них ликвидировано 39 свалок площадью 91 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Хакасии Несанкционированная свалка в Хакасии

До конца года согласно целевым показателям коэффициента качества работы с отходами необходимо ликвидировать не менее 54 несанкционированных свалок. Это при условии, что за это время не появятся новые.

«При этом в республиканском бюджете на 2022 год в качестве субсидий предусмотрены средства на ликвидацию только 4 несанкционированных свалок», — отметили в правительстве.

В связи с этим власти региона призвали местные власти активизировать работу по ликвидации свалок и недопущению их образования.