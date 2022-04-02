Симферополь, 2 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон начался в Республике Крым с 1 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Reference.com Лесной пожар

По данным МЧС Республики Крым, определен перечень населенных пунктов Республики Крым, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. В него вошло 568 населённых пунктов, из них подверженных угрозе лесных пожаров — 176.

Как уточнили в минэкологии региона, в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработан ряд мероприятий, который позволят снизить риск возникновения лесных пожаров. Так, все лесопожарные формирования республики укомплектованы спецтехникой и оборудованием. На полуострове запущена система «Лесохранитель» — лесные массивы оборудованы камерами, которые в круглосуточном режиме фиксируют возгорания. Камеры также позволяют обнаруживать дымовые точки, позволяют увеличивать масштаб при обнаружении возгорания.