Буэнос-Айрес, 2 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр внутренней торговли Аргентины Роберто Фелетти признал, что показатели инфляции за март будут «чрезвычайно плохими» из-за влияния конфликта в Восточной Европе. Об этом 1 апреля сообщает новостное агентство MercoPress.

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«Мы не можем творить чудеса. Искусственно управлять ценами недостаточно, нужны дополнительные меры», — сказал Фелетти во время интервью, — «государству требуется больше инструментов. Но пока что мы делаем все возможное, чтобы избежать 70% инфляции».

Он также высказался о необходимости накапливать резервы в Центральном банке путем ввода дополнительных пошлин, «как это было во времена президентства Киршнеров», когда «налоги были выше, а мировые цены — ниже, и никто не потерял деньги».