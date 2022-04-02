Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман снимутся в новой криминальной комедии «Комната убийства» (The Kill Room). Об этом 2 апреля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Дарья Драй ИА REGNUM Криминальное чтиво

В качестве режиссёра проекта выступит Николь Паон («День другодарения», «В ринге только девушки»), она будет снимать картину на основе сценария, написанного Джейсоном Джейкобсоном. В центре повествования будут находиться некий киллер, его работодатель (Джексон) и женщина, работающая арт-дилером (Турман). По сюжету, в результате работы схемы по отмыванию денег некий наёмный убийца случайно становится авангардной арт-сенсацией, что приводит к возникновению ряда комичных, но очень опасных ситуаций.

Напомним, Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон снялись в культовой картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Турман была номинирована на «Оскар» за роль в этом фильме, Сэмюэл Л. Джексон в 2021 году был удостоен этой премии за выдающиеся заслуги в кинематографе.