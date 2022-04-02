Севастополь, , 11:07 — REGNUM Ещё 17 пациентов с заражением коронавирусом поступили в ковид-стационары Севастополя, данные за сутки утром 2 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 апреля, сообщалось о госпитализации 26 человек.

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Выписаны за минувшие сутки 25 пациентов. В коронавирусных стационарах города остаются 232 пациента, свободно 114 коек.

За сутки на территории города положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 106 человек, это на четыре случая меньше, чем накануне. Скончались пять пациентов с COVID-19.

За период пандемии в городе подтверждено 81 908 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 848 человек. Скончались 2 285 ковид-пациентов.