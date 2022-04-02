Москва, 2 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» на фоне непогоды. Об этом 2 апреля следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

frankieleon В аэропорту

По данным на 10:30 мск, во «Внуково» 7 рейсов задержаны, 3 — отменены, в «Домодедово» 4 рейса задержаны, 6 — отменены, в «Шереметьево» задержаны 5 рейсов, 7 — отменены.

Гидрометцентр РФ продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и ПОдмосковье из-за порывов ветра и снега.