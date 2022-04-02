Томск, , 10:59 — REGNUM Школьники в Томской области смогут пройти вакцинацию против коронавируса по месту учёбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Препарат «Спутник М» Администрация Томской области

Для этого руководству учебного заведения необходимо подать заявку на выезд бригады медиков. Несовершеннолетних будут прививать препаратом «Спутник М» с интервалом в 21 день.

«Напомним, что привиться могут подростки от 12 до 17 лет — с согласия одного из родителей, если ребенок младше 15 лет, или самостоятельно, если уже старше 15 лет», — отметили в администрации.