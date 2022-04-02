Сеул, , 10:59 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 2510 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 86 905.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 264 171 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 639 915.

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