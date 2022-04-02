Москва, , 10:48 — REGNUM Вхождение Украины в состав Евросоюза без вступления в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно, так как это взаимозависимые организации. Об этом 2 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как отметил Медведев, Украина «давно и искренне» хочет в Евросоюз и также хотела вступить сразу в НАТО, о чем «просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась».

«Вроде поняла, что не хочет её саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», — написал он в своем сообщении.

Также заместитель председателя Совбеза РФ добавил, что нынешние украинские власти захотели вступить в ЕС еще сильнее, при том, что позиция России в этом вопросе состоит в том, что Москва не буде этому препятствовать.

«Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнёры», — указал Медведев.

При этом он напомнил, что в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС «вроде» Брюссель и при этом США главенствуют в альянсе, а последний в отношениях с ЕС более старший партнёр и потому «Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться».

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — пояснил заместитель председателя российского Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия усилит военный потенциал на своих западных границах с целью обеспечить необходимый уровень безопасности.

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