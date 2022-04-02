Донецк, , 10:48 — REGNUM За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что повреждено 18 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

При этом, по данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек.