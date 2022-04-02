Тара, Омская область, 2 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Завод «Кварц» по производству микроэлектроники в Таре Омской области удвоил объёмы выпуска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Омской области На заводе «Кварц». Тара, Омская область

Предприятие входит в структуру Омского научно-исследовательского института приборостроения (АО «ОНИИП»). В 2021 году выручка всех подразделений холдинга составила около 6 млрд рублей.

«Мы твёрдо намерены полностью уйти от импорта. Всё, что делается на предприятии – не завтрашний, а сегодняшний день, и это нам даёт уверенность в завтрашнем дне. Сегодня на тарском заводе вышли уже на удвоение объёмов производства», — отметил гендиректор ОНИИП Владимир Березовский.

В рамках импортозамещения подразделения холдинга разработали около 500 наименований изделий, которые ранее покупались в недружественных странах.