Лос-Анджелес, США, , 10:51 — REGNUM Билл Скарсгард, сыгравший в серии фильмов ужасов «Оно» роль демонического клоуна Пеннивайза, исполнит главную роль в перезагрузке мистического боевика-триллера «Ворон». Об этом 2 апреля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

«Ворон» Цитата из к/ф «Ворон», реж Алекс Пройас. 1994. США

Отмечается, что производство новой картины на основе «готических» комиксов Джеймса О’Барра начнётся в июне 2022 года, в качестве режиссёра проекта выступит Руперт Сандерс, снявший фильм «Белоснежка и охотник» и картину «Призрак в доспехах» на основе популярного одноимённого аниме.

Продюсировать новый «Ворон» будут Эдвард Р. Прессман, давно связанный с франшизой и Малкольм Грэй, работавший над созданием ленты «21 мост» режиссёра Брайана Кирка. Сценарий к картине написал Зак Бэйлин («Король Ричард»).

Напомним, премьера оригинального «Ворона» состоялась в 1994 году, на съёмках этой картины погиб Брэндон Ли (сын Брюса Ли). Последняя попытка перезагрузить франшизу окончилась неудачей, в мае 2018 года Джейсон Момоа, который должен был сыграть новую версию Эрика Дрейвена (главный персонаж комикса), объявил об уходе из проекта из-за творческих разногласий с продюсерами.

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