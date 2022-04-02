Дербентский район, Дагестан, 2 апреля 2022, 10:35 — REGNUM В Дагестане при взрыве на автозаправочной станции в Дербентском районе получили травмы два человека. Их госпитализировали, ведется проверка по факту взрыва, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 1 апреля неподалеку от села Сабнова. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб устанавливают причины случившегося. Одной из версий взрыва является неисправность газового оборудования.
По данным ведомства, пострадавшим при взрыве по 24 года, состояние одного из них врачи оценивают как критическое.