Дербентский район, Дагестан, , 10:35 — REGNUM В Дагестане при взрыве на автозаправочной станции в Дербентском районе получили травмы два человека. Их госпитализировали, ведется проверка по факту взрыва, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пожар на АЗС 95.mchs.gov.ru

Инцидент произошел вечером 1 апреля неподалеку от села Сабнова. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб устанавливают причины случившегося. Одной из версий взрыва является неисправность газового оборудования.

«Сегодня на АЗС около села Сабнова в Дербентском районе произошел хлопок газовой смеси во время заправки автомашины «Форд». Предположительно причиной произошедшего стала неисправность газобалонного оборудования», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, пострадавшим при взрыве по 24 года, состояние одного из них врачи оценивают как критическое.