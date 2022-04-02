Тюмень, 2 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Тюменской области начался весенний призыв в Вооружённые силы России. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

Mil.ru Российские солдаты в Таджикистане

В эту призывную кампанию ряды Вооружённых сил России пополнят 1600 молодых тюменцев. Также они будут направлены в подразделения национальной гвардии и в Президентский полк. Молодые люди перед отправкой на службу пройдут тестирование на COVID-19.

«Отправка команд будет происходить арендованными вагонами, малыми командами, никакого скопления, социальная дистанция. Всё в плановом режиме наработано и продолжается», — цитирует военного комиссара «Тюменское время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля 2022 года стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тысяч граждан.