Москва, 2 апреля 2022, 10:32 — REGNUM В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Среди них: 2 пункта управления, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ, 9 орудий полевой артиллерии и минометов.
Кроме того, российскими средствами ПВО в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24.
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