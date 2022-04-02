Томск, 2 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Энергетики оперативно устранили последствия сильного ветра в Томской области, в результате чего многие жители остались без света. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

31 марта в некоторых районах области ветер усилился до 24 метров в секунду. Местами прошли дождь и снег.

Как отмечается, после первых отключений электроэнергии специалисты компании «Россети Томск» перешли в режим повышенной готовности.

«В разное время не было электроэнергии у 8,6 тысячи человек в регионе — но масштабных отключений удалось избежать», — отметили в администрации.