Москва, 2 апреля 2022, 10:27 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
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