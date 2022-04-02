Чита, , 10:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае намного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 072 (+185 за минувшие сутки). Вместе с тем 157 264 пациента (+603 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв составляет уже 2634 человека (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 303 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 56 находятся в тяжёлом состоянии (-6 за сутки), 8 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

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