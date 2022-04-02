Горно-Алтайск, 2 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Горно-Алтае вынесли приговор местному жителю, который напал на бывшую супругу с топором из-за ревности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, уголовное дело было возбуждено по двум статьям.

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По данным следствия, днём 16 сентября 2020 года пьяный злоумышленник зашёл в маникюрный кабинет парикмахерской, где находилась его женщина, схватил её за волосы и вывел на улицу. Удерживая за шею, мужчина трижды ударил её в живот, угрожая убийством.

Через полтора месяца, 3 ноября он едва не реализовал свою угрозу. Вооружившись топором, мужчина встретил бывшую жену у её дома, отвёл в сторону и предложил восстановить семью. Получив отказ, он ударами повалил её на землю и уселся сверху.

«Прижимая поочередно руки потерпевшей к асфальту, злоумышленник лезвием топора нанес последней несколько ударов по обоим рукам, ударил ее обухом топора по голове, высказывая при этом угрозы убийством, после чего топором нанес женщине еще несколько ударов по руке», — отметили в ведомстве.

Спасла женщину случайная прохожая, увидев которую мужчина сбежал. В результате женщина получила многочисленные раны, в том числе переломы, повреждения сухожилий с повреждением нерва.

По итогам слушаний подсудимый был признан виновным в угрозе убийством и причинении средней тяжести здоровью. Судья приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.