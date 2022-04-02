Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Соединённые Штаты не заинтересованы в том, чтобы в России произошла смена власти. Об этом 2 марта заявила американский вице-президент Камала Харрис в интервью телеканалу MSNBC.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

При этом такое заявление было сделано Харрис в ряду подобынх заявлений других чиновников США на фоне сказанных неделей ранее слов американского президента Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин якобы «не может оставаться у власти».

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность… Мы не заинтересованы в смене… (власти — ред.), и это не наша политика. Точка», — сказала вице-президент США в ответ на просьбу ведущей телеканала высказать свое мнение на тему того, «следует ли Путину остаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам президент США Джо Байден пожаловался на то, что его высказывание о российском руководстве было неверно интерпретировано.