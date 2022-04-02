Тулун, Иркутская область, 2 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 2 апреля сообщает подробности дорожного инцидента с погоней за водителем автомобиля Toyota Chaser в Тулуне. Внимание инспектором ДПС автомобилист привлёк тем, что двигался с нарушением правил дорожного движения.

Водитель

Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства. Водитель, проигнорировав законное требование автоинспекторов, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе погони автомобиль удалось остановить. За рулем оказался 27-летний местный житель. Процедура освидетельствования показала, что мужчина управлял машиной в состоянии опьянения. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 18−20 марта Госавтоинспекторы выявили в Приангарье 107 пьяных автомобилистов, 38 из которых на территории областного центра.

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