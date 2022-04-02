2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 11:33 — REGNUM Казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции. Об этом заявил 1 апреля первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Заявление чиновника обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также новость обсудили на YouTube-канале «Страна. ua». Многие указали на то, что чиновник заявил то, что Запад хотел услышать, а на деле всё может быть иначе.

«Помогли крысам», — не выдержал Paul N.

«Ну от того, что казахам заморозят все бабло в иностранных банках, нам (РФ) легче станет? Думаю, нам фиолетово, а казахам — совсем нет. Не надо нагнетать, когда будет надо, и казах плечом к нашему плечу встанет», — ответил ему (Paul N.) Игорь И.

«Вы вообще в курсе, что Токаева в президенты рекомендовал Назарбаев, а когда Токаев пришел к власти, то он убрал оттуда Назарбаева, всех его родственников и даже просто знакомых? О каком плечом к плечу с Россией вы говорите, если он своих так предает? Хватит уже заблуждаться во всех вокруг. Украина вон тоже еще в 90-х русофобией цвела, а мы все через розовые очки на нее все эти годы смотрели. В Казахстане нет ярой русофобии, конечно, (по крайней мере до 2011 точно не было), но вот президент их лично у меня доверия не вызывает от слова совсем», — возразила Игорю И. Карина Г.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Я думаю, это на камеру сказали, чтобы отстали. Куда они денутся-то?» — ответил ему (Paul N.) Денис С.

«Ребята, это восток… Вслух говорят одно, а решают втихаря совсем другое. Не нервничайте. С казахами всё будет нормально. США далеко, а Россия близко. И граница у нас общая», — успокоил всех Юрий М.

«История с попытками усидеть на всех стульях ничему не научила…» — отреагировала Ирина Т.

«Было бы странно, если бы наш союзник сразу сдал все карты. Ну, конечно, все будет делаться из-под полы, по серым схемам», — предположила Анютка А.

«Просто надо понимать, что они не Китай, которому реально за счастье США напихать полную панамку, причем публично. Казахи себе такой роскоши позволить не могут. А то на самом деле даже серые схемы им реализовать не дадут», — ответила Анютке Olga Svaytoslavovna.

«Казахстан не такое сильное государство, как Китай, чтобы говорить вслух, что они будут делать, а что не будут. Они говорят именно то, что от них хотят услышать западные дурочки, а что они будут делать на самом деле, об этом они молчат», — отметила Nina.

«Пообещать, не значит выполнить. Казахстан, конечно, ни-ни… Они клянутся», — смеется Анжела С.

«Обещать — не значит жениться», — шутит Александр Н.

«Как мило. Особенно после того, что творилось у них зимой», — отреагировал Алексей О.

«Батька тоже так говорил… Когда-то», — добавил Сергей Т.

«Браво, товарищ Сулейменов! Вот тебе и «замглавы». А как лихо закрутил сюжет изложенного! Пусть попробует мистер Байден прочитать и отсортировать первичные санкции от вторичных и кто кого обходить будет! Мда… «Восток — дело тонкое, дядя Джо»!» — написал Виктор Г.

«Не спешите ругать Казахстан. Официальные заявления это одно, но если вспомнить, что широкая полоса границы России с Казахстаном — это по сути «проходной двор», Казахстан готовится стать огромной «серой зоной» для поставки в Россию санкционной продукции, в том числе, в технологической сфере. Не заяви они, что поддерживают санкции, сами бы под них попали», — отреагировал Евгений К.

«Молодцы. Все, что нужно для мировой общественности, заявили, а действовать будут по договоренности с РФ», — добавил Кир.

«Все станки, процессоры, компьютеры, в общем все, что Запад забанил России, пойдет прямиком через Казахстан в РФ. И казахи на этом могут не хило так подзаработать. Так что все правильно они делают, главное сейчас под какие-нибудь вторичные санкции не попасть», — отметила Sergei S.

«Для галочки сказали, а не деле будет наоборот», — подытожил is chahk.