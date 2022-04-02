Луганск, , 10:15 — REGNUM Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

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«Поступают заявления от родственников наших военнослужащих, попавших в плен на территории Украины. Им стало об этом известно из соцсетей, на их странички приходят от родственников видеосообщения, на которых их родственник — военнослужащий Народной милиции ЛНР», — пояснила она в интервью РИА Новости.

«Во время разговора у них идет пар изо рта, они находятся без бушлатов, в обычной военной форменной одежде на полу, связанные руки и ноги», — отметила Сердюкова.

«После отправки такого видеосообщения наши мамы и жены приносят скрины переписок, где лица, которые удерживают их близких, путем угроз … заставляют их выходить с лозунгами на площадки, рассказывать, что Донбасс — это Украина», — добавила омбудсмен.