Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Министерство юстиции США проведёт расследование по поводу возможной виновности главы Activision Blizzard Роберта Котика в предоставлении заинтересованным лицам инсайдерской информации о сделке его компании с Microsoft. Об этом 2 апреля сообщает портал The Gamer.

Бобби Котик Скриншот с YouTube

Отмечается, что бизнесмены Александр фон Фюрстенберг, Барри Диллер и Дэвид Геффен приобрели 14 января 2021 года акции Activision Blizzard, за четыре дня до объявления о сделке, в рамках которой Microsoft поглотит игрового издателя. В результате столь удачных вложений они получили прибыль в размере $59 млн. Согласно информации, имеющейся у издания Wall Street Journal (WSJ), незадолго до того, как бизнесмены купили акции Котик встречался с фон Фюрстенбергом.

Отмечается, что пока сотрудники правоохранительных не допросили Котика, представители Минюста США отказались давать журналистам комментарии по поводу публикации WSJ. Барри Диллер, являющийся основателем компании Fox Broadcasting и приходящийся фон Фюрстенбергу отчимом, назвал Роберта Котика «искушённым профессионалом» и заявил, что его пасынок просто встретился с ним в рамках «светского завтрака».

Напомним, Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard 18 января 2022 года. Ожидается, что процесс совершения сделки, которая оценивается в $68,7 млрд, завершится к 2023 финансовому году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игровая индустрия отреагировала на сделку Microsoft и Activision Blizzard