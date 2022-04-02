Абакан, 2 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались женщина в возрасте 81 года, а также 69-летний мужчина. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 361 местный жителей.

По данным на 2 марта, в ковидных стационарах республики лечатся 151 пациент, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 278 носителей коронавируса.