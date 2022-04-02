Ереван, , 10:05 — REGNUM Холдинг Росэлектроника представил новый отечественный комплекс для обучения военных связистов, использующий технологии виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

Новая разработка представлена на выставке ArmHighTech-2022 в Ереване. Комплекс позволяет проводить обучение курсантов с использованием 3D-моджелей и техники и фотореалистичных круговых панорам.

Система состоит из датчиков передвижения рук и ног, очков виртуальной реальности и компьютера, обрабатывающего поступающую информацию. Специальное программное обеспечение позволяет отслеживать действия курсантов, контролируя правильность выполнения заданий.

Разработчиком системы стали специалисты Рязанского радиозавода холдинга Росэлектроники. Отмечается, что комплекс работает на основе отечественного программного обеспечения. При необходимости система может быть адаптирована для обучения работы с другой военной техникой.