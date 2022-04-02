Чита, , 09:57 — REGNUM В Забайкалье 2 апреля вступило в силу постановление об ограничении пребывания граждан в лесах в связи с введением особого противопожарного режима в муниципальных районах и городских округах. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар Cameron Strandberg

Согласно постановлению, в период со 2 по 22 апреля ограничено нахождение граждан, въезд и проведение определенных работ на территории лесничеств Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского районов. Исключения составили территории микрорайона Северный — от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье».

Документом рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения ограничений, публикацию в местных средствах массовой информации.

С 29 апреля по 19 мая ограничения начнут действовать в границах Могочинского, Тунгокоченского, Чарского лесничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальские власти намерены в разы увеличить штрафы для поджигателей леса.

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