Москва, 2 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В период весенней призывной кампании на срочную службу в армию отправятся почти 900 юношей-казаков со всех регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в во Всероссийском казачьем обществе.

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По словам начальника отдела по совершенствованию государственной службы российского казачества Юрия Бабийчука, с 2021 года для прохождения воинской службы Генеральным штабом Вооружённых сил России предназначено комплектование казаками войсковых казачьих обществ 30 воинских частей Министерства обороны РФ, войск национальной гвардии, в том числе, президентского полка Федеральной службы охраны России и 90-го отдельного специального поискового батальона.

«Результаты работы по постановке на первоначальный воинский учёт во много зависят не только от слаженной работы атаманов войсковых казачьих обществ, но и от чёткого взаимодействия атаманов с военными комиссариатами, которые оказывают нам неоценимую помощь», – отметил он.

В 2021 году на первоначальный воинский учет поставлено более 2000 юношей-казаков. По итогам призывной кампании прошлого года срочную службу в России проходят более 1700 казаков-новобранцев.