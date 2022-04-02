Иркутск, , 09:53 — REGNUM Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (КУМИ ИРМО), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Подробности 2 апреля сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2018 году должностное лицо КУМИ ИРМО подписало документы и произвело оплату в сумме около 82 млн. рублей за фактически невыполненные до настоящего времени работы по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения — многоквартирных жилых домов, школы и детского сада в п. Молодежный.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере заместителем мэра Иркутского районного муниципального образования и начальником одного из отделов администрации от генерального директора строительной организации следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлены иные должностные лица администрации муниципального образования, причастные к получению взятки.

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