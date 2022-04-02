2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Пока власти Италии продолжают настаивать на покупке российского газа за доллары и евро, многие простые итальянцы поддерживают решение Москвы. По их мнению, это позволит ослабить влияние доллара в мире.

Владимир Бадмаев, , 10:35 — REGNUM Власти Италии продолжают настаивать на том, что будут покупать у России газ только за доллары или евро. При этом отмечается, что страна готова к возможному отключению поставок топлива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В связи с надвигающимся кризисом 1 апреля правительство республики ввело так называемый режим раннего предупреждения. По мнению западных экспертов, механизм оплаты, предложенный Москвой, является хрупким и зависящим от постоянных валютных корректировок.

Однако большинство простых граждан не разделяет уверенности властей по поводу того, что страна может легко заменить российские энергоресурсы. Кроме того, многие приветствовали решение Москвы, отмечая, что это позволит ослабить доминирование доллара в мире.

«Платить рублями за газ для нас, итальянских граждан, которые уже платят за решения, принятые в пользу транснациональных корпораций, не проблема. Но наше правительство точно не будет думать о тяготах семей», — считает Микеле Эудженио К.

«Всего 72 часа назад мегаэксперты чётко говорили, что решение Путина был просто политическим блефом, что на практике не будет перехода на рубли, что Россия не может позволить себе блокировать продажу газа. Теперь Путин официально заявил, что газ будут продавать за рубли. Очень хорошо!» — отметил Марко М.

«Санкции США против России могут пошатнуть доминирование доллара и привести к созданию более фрагментированной международной валютной системы», — цитирует МВФ Флавиано М., поддерживая решение российского руководства.

«Отлично! Действия Путина позволят сбалансировать мир, поскольку тогда американцы не смогут навязывать всем свою волю», — добавил Габриеле Ч.

«Чем хуже для доллара, тем лучше, я считаю. Американское доминирование базируется на долларе», — считает Джованни С.

«Вам придётся признать, что вы хотели посадить его (Путина) в лужу, а вместо этого сели в неё сами», — заметил Мирко Б.

«Думать ввести санкции и не получить реакции, наивно», — лаконично вставил Энцо Ф. С.

Газопровод ПАО «Газпром»

Впрочем, большинство комментаторов опасаются последствий недальновидной политики итальянского правительства. Учитывая растущие цены на бензин и продукты питания, а также огромный уровень безработицы, подорожание услуг ЖКХ может значительно ухудшить наиболее незащищённых слоёв населения.

«Они везут нас на край бездны! Нам обязательно нужно восстать против этих сумасшедших, которые абсолютно не представляют ни граждан, ни народа! Их надо остановить, они сумасшедшие, которые разрушают страну!» — Никола К.

«Что тут сказать, спасибо США, спасибо нашим политикам по зарплате у США, теперь у нас всё хорошо, поздравляю», — саркастично отметил Джорджо С.

«Происходит лишь то, что должно было произойти. Продолжение войны, энергетический кризис, ответные санкции, восточный блок России с Китаем, отсутствие поставок газа и сокращение добычи нефти. А янки наслаждаются, пока мы погружаемся в небывалый кризис», — рассуждает Клаудио де Ф.

«США после протестов фермеров сняли санкции с российского удобрения. Также делают некоторые европейские страны на другие продукты. Единственными, кто останется с носом, как всегда, будут итальянцы из-за неспособных правителей», — пишет Джино ди Л.

«Франция благодаря хитрому Макрону не прекратила производство Renault в России. А мы, придурки, продолжаем вводить санкции и поставлять оружие», — сокрушается Антонио Дж.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

«Мы воюем, и каждый использует свои стратегии. Европа ввела санкции и получила ответ. Те, кто нуждается, должны повиноваться», — философски заключил Сальвино С.

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